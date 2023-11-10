المتهم خلع ملابسه.. والدة ضحية الغنايم تروي أحداث مثيرة عن الجريمة

قالت أميرة صلاح، والدة ضحية مقبرة الآثار بالغنايم محافظة أسيوط، المتهم استدرج طفلي ابن الـ4 سنوات، إلى منزله، وأعطاه مخدر، لينقله إلى المقبرة ويذبحه على بابها.

المتهم

وأردفت من فقدت صغيرها، بحثنا عنه في كل مكان، ولم نجده، اطلعنا على كاميرات المراكية المتواجدة أمام المنزل، للتخبرنا أن صغيري"عمار"، دخل منزل عمه عبد الظاهر، سألناه عن مكان الطفل، تلعثم في الكلام، وأنكرمعرفة مكان اطفل.

وبصوت خافت أنهكه البكاء أشارت أم الضحية، إلى أن المتهم خلع ملابسه، حتى لا نسنطيع الدخول إلى منزله والبحث عن عمار.

وألقت الأجهزة بمديرية أمن أسيوط على المتهم بإنهاء حياة طفل بمركز الغنايم، حيث حاول ذبحه على باب مقبرة فرعونية حتى يفوز بالكنز الثمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أدلى أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلة، إذ أنكر أنه قتل الطفل بإرادته، ولكن الجن هو من أذهق روح الطفل، وأنه لم يكن مخير وقت الجريمة.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم المدعو عبد الظاهر 40 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليجدد قاضي المعارضات، حبسه 15 يوما.

وقال حمادة عبد الجواد، 34 سنة، خرج طفلي في الساعة 7 صباحا،واختفى، بحثنا عنه في كل مكان، دون جدوى، وعندما راجعنا كاميرات المراقبة أرشدنا إلى دخول "عمار" نجلي ابن الـ 4 سنوات، إلى منزل ابن عمي المجاور لبيتنا.

عمار الطفل الضحية

وتابع والد الضحية، كان عبد الظاهر، يجلس أمام المنزل يوجهنا إلى أماكن نبحث فيها، حتى تسنح له الفرصه للخروج بالطفل، ويذبحه على باب مقبرة فرعونية، ليستخرج الآثار كما أمره الداخلين.

وأوضح الأب الملكوم، أخبرنا المتهم بأن نبحث في الشوارع المجاورة، قائلا "لعله ذهب إلى أحد أقاربه"، وأماكن كثيرة أخبرنا به ونحن نجوب المنطقة على ابني الوحيد، لا نعلم أن ابن عمي هو رأس الأفعى، وأزهق روح فلذة كبدي.

وتلقت وحدة مباحث مركز الغنايم، بلاغا بإختفاء طفل، والعثور على جثمانه داخل بئر صرف صحي، وبالانتقال والفحص، عثر على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وخلال 60 دقيقة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واقتياده إلى مركز الشرطة.