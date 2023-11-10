الجن خطف روحه .. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة طفل الغنايم

ألقت الأجهزة بمديرية أمن أسيوط على المتهم بإنهاء حياة طفل بمركز الغنايم، إذ حاول ذبحه على باب مقبرة فرعونية حتى يفوز بالكنز الثمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، لكنه أنهى حياة الصغير وألقى الجثمان في بئر للصرف الصحي.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أدلى أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلة، إذ أنكر أنه قتل الطفل بإرادته، ولكن الجن هو من أذهق روح الطفل، وأنه لم يكن مخير وقت الجريمة.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم المدعو عبد الظاهر 40 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليجدد قاضي المعارضات، حبسه 15 يوما.

وقال حمادة عبد الجواد، 34 سنة، والد الطفل لـ "الوفد"، خرج طفلي في الساعة 7 صباحا،وأختفى، بحثنا عنه في كل مكان، دون جدوى، وعندما راجعنا كاميرات المراقبة أرشدنا إلى دخول "عمار" نجلي ابن الـ 4 سنوات، إلى منزل ابن عمي المجاور لبيتنا.

المتهم

وتابع والد الضحية، كان عبد الظاهر، يجلس أمام المنزل يوجهنا إلى أماكن نبحث فيها، حتى تسنح له الفرصه للخروج بالطفل، ويذبحه على باب مقبرة فرعونية، ليستخرج الآثار كما أمره الداخلين.

وأوضح الأب الملكوم، أخبرنا المتهم بأن نبحث في الشوارع المجاورة، قائلا "لعله ذهب إلى أحد أقاربه"، وأماكن كثيرة أخبرنا به ونحن نجوب المنطقة على ابني الوحيد، لا نعلم أن ابن عمي هو رأس الأفعى، وأزهق روح فلذة كبدي.

وتلقت وحدة مباحث مركز الغنايم، بلاغا بإختفاء طفل، والعثور على جثمانه داخل بئر صرف صحي، وبالانتقال والفحص، عثر على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وخلال 60 دقيقة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واقتياده إلى مركز الشرطة.

وفي سياق منفصل تواصل أجهزة وزارة الداخلية المستمرة في ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، وقد أسفرت تلك الجهود بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأيضًا مع مديريتي أمن "البحيرة –الجيزة" من تحقيق النتائج التالية:-

في ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة) لكونه محكوم عليه بالإعدام في قضية (قتل عمد).

كما تم ضبط (صيدلي) بمحافظة الجيزة ، لكونه محكوم عليه في (157حكم "جزئي" .. بإجمالى مدة حبس 219سنة و 6 شهور فى قضايا "تبديد ، شيك") وكفالات وغرامات مالية.

بمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.