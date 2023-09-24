أمن أسيوط يكشف ملابسات جريمة إنهاء عامل بأسيوط وإحالة الجاني للنيابة العامة

كشف ضباط مديرية أمن أسيوط، ملابسات جريمة إنهاء حياة عامل بأسيوط، والقبض على مرتكب الواقعة.

البداية، تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة «عامل» مصابًا بكسر في الجمجمة وكدمات متفرقة بأنحاء جسده.

هذا ما كشف عنه رجال المباحث الجنائية، وبعد الفحص والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تمكنوا من التعرف على مرتكب الواقعة «عامل». وتم القبض على المتهم وكشفت التحقيقات أنه ارتكبها بسبب خلافات سابقة في الجيره بين الاثنين. وبعد تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام عصا وتخلص منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.