أمن أسيوط يضبط 6 قضايا تجارة مخدرات وينفذ 268 حكما قضائيا

استكمل ضباط مديرية أمن أسيوط جهودهم الحثيثة في مكافحة الجريمة وضبط المخالفات في محافظة أسيوط، تم القبض على 29 قضية تتعلق بحيازة الأسلحة النارية ، حيث تم ضبط بندقيتين عشرة وسبع عشرة بندقية خرطوش وطبنجة وعشرون فردًا محليًا ، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وتم ضبط 29 مشتبهًا بهم في هذه القضايا ، ومن بينهم 19 معلومات جنائية.

وبالإضافة إلى ذلك ، تمت مكافحة تجارة المخدرات بفعالية ، حيث تمت مصادرة ست قضايا تتعلق بتجارة المواد المخدرة. تم ضبط كمية تزن 1,270 كيلوجرام من مخدر الحشيش ، وذلك بحوزة ستة مشتبه بهم ، ومن بينهم أربعة منهم معلومات جنائية.

وعلاوة على ذلك ، تم تنفيذ 268 حكم قضائي مختلف في المدينة. هذه الجهود المستمرة للأمن العام مصممة لتحقيق النظام وضمان سلامة المجتمع. يعكس ضبط هذا العدد الكبير من الأسلحة النارية وتفكيك شبكات المخدرات الخطرة التزام الشرطة بتوفير بيئة آمنة ومحاربة الجريمة في مدينة أسيوط.

من المتوقع أن تستمر الجهود الحثيثة لمديرية أمن أسيوط في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام في المدينة. ومن الأمور الأكثر أهمية أن يدرك الجميع أن الحفاظ على الأمن والنظام في المجتمع هو مسؤولية مشتركة بين السلطات الأمنية والمواطنين. علينا جميعًا أن نعمل معًا من أجل بناء مجتمع آمن ومزدهر.