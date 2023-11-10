استقبال حافل لرئيس الوفد بالدقهلية في المؤتمر الانتخابي الأول

استقبل أعضاء وقيادات حزب الوفد وأهالي ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى لانتخابات رئاسة الجمهورية استقبالا حافلا في أول مؤتمر انتخابي بعد انطلاق الدعاية الانتخابية.

وبدأت الحملات الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، أمس الخميس، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر وتنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر القادم.

وردد الحضور من أعضاء حزب الوفد والاهالي عدد من الهتافات منها "سند سند يحيا سند .. ويحيا الوفد ضمير الأمة وتحيا مصر "، وانتشرت لافتات دعم الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي في مناطق مختلفة داخل محافظة الدقهلية .

كما استقبال الاهالي في ميت فارس رئيس الوفد بالطبل البلدي والمزمار تعبيرا عن فرحتهم بحضور رئيس الوفد .

كما حرص المشاركون في المؤتمر الجماهيري الحاشد على رفع العلمين المصري والفلسطيني وشعارات مناصرة غزة لدعم الاشقاء في فلسطين.

يأتي ذلك على هامش المؤتمر الانتخابي الأول للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد والمرشح الرئاسي الذي يعقد بالدقهلية اليوم الجمعة ١٠ نوفمبر تحت عنوان "غزة في قلب الوفد" لنصرة غزة.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد قد اعلن أن خطابه خلال المؤتمر سيتضمن مقترحات تخص التضامن العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بغزة لتكون أمام القادة العرب في قمة الرياض.