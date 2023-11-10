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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الصيد يهزم وادي دجلة فى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

ناشئات السلة بنادي
ناشئات السلة بنادي الصيد

تمكن فريق تحت ١٤ سنه ( أ ) ناشئات لكره السلة بصيد الدقي من الفوز علي نظيره فريق وادي دجلة بنتيجة 28 / 25 في اطار المباراة التى جمعت بينهما بمنافسات بطولة منطقه الجيزة.

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ضمت قائمة الصيد اللاعبات:

 جنى محمد، چومانة أحمد, رويدة جمال، سلمى محمد عزت، عاليا احمد محمود، فاطيما محمد، فرح وليد، فريدة محمد طعيمة، لارا هيثم، لارا وائل، جنا اسلام، ياسمين محمد، نادين علي، لى لى أحمد توفيق، نور محمد شنن، حبيبة نادر يوسف، كنزي سامح، هنا محمد عبد الصمد، هيا هيثم حسين.

الجهاز الفني والاداري: 

 محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، عماد السيد مدير فني، كريم حسام مدرب، رؤية شاكر طبيبة، دعاء لبيب إدارى، احمد سيد خدمات معاونة ، احمد عصام لجنة كرة السلة.

 

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