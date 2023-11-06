براعم الصيد تتألق في دوري منطقة الجيزة لكرة القدم

حقق فريق البراعم 2014 لكرة القدم بنادي الصيد الفوز على فريق يونيون بنتيجة ١/٣ فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملاعب الصيد بالدقي فى بطولة دورى الجيزة.

الجهاز الفنى لفريق 2014:

محمود فريد شوقى مدير فنى، محمد اسماعيل مدرب حراس، احمد حنفى ادارى، دكتور رامز علاج طبيعى، سلامه عبد المنعم خدمات معاونه.

وفاز فريق البراعم 2013 لكرة القدم بنادي الصيد على فريق البكارى بنتيجة ١/٤ فى المباراة التى اقيمت بينهما على ملاعب الصيد ضمن منافسات بطولة دورى الجيزة.

الجهاز الفنى و الادارى لفريق 2013:

كريم عبد الخالق مدير فنى، احمد مصطفى مدرب حراس، محمد صالح ادارى، دكتور عمرو كرم علاج طبيعى، سلامه عبد المنعم خدمات معاونه.

واستطاع فريق البراعم ٢٠١٢ لكرة القدم بنادي الصيد هزيمة نظيره فريق سموحه بنتيجة 4 / صفر فى المباراة التىجمعت الفريقين على ملعب الصيد بالدقي ضمن منافسات بطولة دورى الجيزة لكرة القدم.

الجهاز الفنى و الادارى لفريق 2012:

عصام هلال مدير فنى، شريف حسنى مدرب حراس، احمد حنفى ادارى، دكتور حسام الدين علاج طبيعى، سلامه عبد المنعم خدمات معاونه.

وحسم التعادل الإيجابي بين فريق ٢٠١١ بنادي الصيد ونظيره فريق ام خنان بهدف لمثله على ملعب الصيد بالدقي بمنافسات بطولة دورى الجيزة.

الجهاز الفنى و الادارى لفريق 2011:

عمرو ابراهيم مدير فنى، محمود حماد مدرب حراس، محمد صالح ادارى، عبد الرحمن معد بدنى، دكتور احمد على علاج طبيعى، سلامه عبد المنعم و ابراهيم احمد خدمات معاونه.

الجهاز الفنى و الادارى لقطاع البراعم:

يقود قطاع البراعم جمال عبد الخالق مدير القطاع و الاكاديمية، يوسف مقبول نائب مدير القطاع، رامى على زكى مدير ادارى القطاع.