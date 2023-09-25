ناشئات الصيد تهزمن الشيخ زايد ببطولة منطقة الجيزة للطائرة

حقق فريق 19 سنة ناشئات بصيد الدقي الفوز علي نظيره نادي الشيخ زايد بنتيجة 3 / صفر في المباراة التى جمعتهما على ملعب نادي بيجاسوس بمنافسات بطولة المنطقة مساء الأحد.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات: حبيبه محمد زعتر، نانسي أشرف فؤاد، مريم هشام محمد، ريتاج مجدى محمد، سلمي احمد جلال، جنة الله مصطفى اباظه، منال محمد محمود، شهد حسام حافظ، جني محمود صابر، جني عمرو محمد، ملك محمد عبدالنبي، فريدة ياسر فرج، ندي طه محمد، نور ياسر اسماعيل، حبيبه محمد وجيه، ملك محمد شتا، زينه احمد النادي.



الجهاز الفني والادارى: عماد نوار المدير الفني، سيد طه مدرب الفريق، دكتورة فاطمة عاطف علاج طبيعي، إمام شنن المدير الاداري، احمد عارف فني ملاعب.