سباحات الصيد يحصدن فضية بطولة الجمهورية لمرحلة 14 سنة

تستمر سلسلة النتائج المتميزة لفريق السباحة بنادي الصيد في بطولة الجمهورية التي تقام منافساتها خلال الفترة من 2 نوفمبر حتى 26 ديسمبر بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة وأسفرت نتائج اليوم الثاني لمرحلة 14 سنة بالبطولة عن الأتي:

حصول فريق السباحة ناشئات 14 سنه المكون من السباحات ايتن احمد محمود ؛ فريدة محمد عبدالمنعم ؛ زينة اسلام فايز ؛ چنى محمد عاطف على المركز الثانى والميدالية الفضيه في سباق تتابع 4* 200 متر حرة.



كما حققت السباحة ايتن احمد محمود المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 1500 متر حرة بالبطولة.

وجاءت نتائج السباحين التفصيلية لمرحلة 15 سنة كالتالي:



1. فريق الناشئات: حصل فريق الناشئات (مرحلة 15 سنه) وهم: روكان تامر اسماعيل , فريدة ناصر محمد الصفتي , ملك احمد جمال الشاذلي , هميس عصام الخولي

• السباق : 400م تتابع متنوع

• الترتيب : بالمركز الثانى والميداليه الفضيه

2. السباح : سيف محمد محمود متولي ( مرحلة 15 سنه )

• السباق : 50م حرة

• الترتيب : بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه