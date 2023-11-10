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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سباحات الصيد يحصدن فضية بطولة الجمهورية لمرحلة 14 سنة

سباحات الصيد
سباحات الصيد

تستمر سلسلة النتائج المتميزة لفريق السباحة بنادي الصيد في بطولة الجمهورية التي تقام منافساتها خلال الفترة من 2 نوفمبر حتى 26 ديسمبر بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة وأسفرت نتائج اليوم الثاني لمرحلة 14 سنة بالبطولة عن الأتي:

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حصول فريق السباحة ناشئات  14 سنه المكون من السباحات ايتن احمد محمود ؛ فريدة محمد عبدالمنعم ؛ زينة اسلام فايز ؛ چنى محمد عاطف على المركز الثانى والميدالية الفضيه في سباق تتابع 4* 200 متر حرة.


كما حققت السباحة ايتن احمد محمود المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 1500 متر حرة بالبطولة.

وجاءت نتائج السباحين التفصيلية لمرحلة 15 سنة كالتالي:


1. فريق الناشئات: حصل فريق الناشئات (مرحلة 15 سنه) وهم: روكان تامر اسماعيل , فريدة ناصر محمد الصفتي , ملك احمد جمال الشاذلي , هميس عصام الخولي
• السباق : 400م تتابع متنوع
• الترتيب : بالمركز الثانى والميداليه الفضيه
2. السباح : سيف محمد محمود متولي ( مرحلة 15 سنه )
• السباق : 50م حرة
• الترتيب : بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه

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