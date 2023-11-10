حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إستمرار حملات إزالة المبانى والتى تمت على الاراضى الزراعية حيث ان محافظة البحيرة من المحافظات التى بها نسبة تعديات مرتفعة على الرقعة الزراعية لذلك وجهت نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة عن إزالة 101 حالة تعدي على مساحة 16040 م2 بنطاق 10 مراكز عبارة عبارة عن إزالة:-

42حالة تعدي على الأراضى الزراعية بقريتي كوم زمران والمسين بالدلنجات بمساحة 8669 م2 عبارة عن أعمدة خرسانية ومباني مكونه من اسوار طوليه وعرضية.

13حالة تعدي بمساحة 1750 م2 بقرى شرنوب و الأبعادية وزاوية غزال بدمنهور.

6حالات تعدى بمساحة 1226 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر والابيض وسملات بالمحمودية.

7 حالات تعدي بمساحة 1070 م2 بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات خرسانيه وسقف خرسانى.

9 حالات تعدي بمساحة 985 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت ، والطوب الأحمر وشدات خشبية بإيتاي البارود.

9حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 844 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وأعمدة وسملات خرسانية بقرى سيدي غازي وبولينو كوم اشو و زُهرة و بنطاق مدينة كفر الدوار.

5حالات تعدي بمساحة 630 م2 عبارة عن أساسات من الطوب الأحمر و الطوب الأبيض وسملات خرسانية برشيد.

5 حالات تعدي بمساحة 560 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب البلوك بدون سقف بقريتى الامام مالك و الصفا والمروة بوادي النطرون.

4حالات تعدي بمساحة 235 م2 بقرية محلة بشر بشبراخيت

حالة تعدي بمساحة 71 م2 عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية بقرية شابور بكوم حماده.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.