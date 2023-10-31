كريم نيدفيد: جماهير الأهلي دافع كبير لنا في مواجهة صنداونز

أكد كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الأهلي لمباراة صن داونز المقرر لها مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وقال نيدفيد إن مباريات الحسم في أي بطولة لا تحتاج إلى الكثير من الكلام عنها، وإن جميع اللاعبين يعلمون جيدًا الدور المطلوب منهم، لافتًا إلى أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى التركيز الشديد من جميع اللاعبين.

وشدد على ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على التأهل إلى نهائي البطولة، خلال مباراة الغد.

واختتم كريم نيدفيد تصريحاته بالتأكيد أن الحضور الجماهيري في مباراة صن داونز غدًا دافع قوي للاعبين لتحقيق النتيجة التي تؤهل الأهلي إلى نهائي البطولة التي تقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا.