الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جنابري ومولر على رأٍس قائمة ألمانيا لمباراتي تركيا والنمسا

جنابري ومولر
جنابري ومولر

أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا القائمة الأساسية التي سيخوض بها مباراتي تركيا والنمسا الوديتين، خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

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حراسة المرمى: مارك تير شتيجن ، أوليفر باومان، كيفين تراب، يانيس بلاسفيتش .

خط الدفاع: روبن جوسنس، بنجامين هينريش ، ماتس هوميلز، أنطونيو روديجر، نيكلاس سوله ، جوناثان تاه ، مالك تياو .

خط الوسط: روبرت أندريتش ، جوليان براندت ، كريس فوريتش ، ليون جوريتسكا ، باسكال جروس، إيلكاي جوندوجان ، كاي هافيرتز ، يوناس هوفمان ، جوشوا كيميش ، فيليكس نميكا، ليروي ساني ، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: مارفين دوكش ، نيكلاس فيلكروج ، سيرجي جنابري ، توماس مولر .

 

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الألماني نظيره منتخب تركيا يوم 18 نوفمبر الجاري، ثم يلتقي بالمنتخب النمساوي بعدها بـ 3 أيام.

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