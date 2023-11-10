جنابري ومولر على رأٍس قائمة ألمانيا لمباراتي تركيا والنمسا

أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا القائمة الأساسية التي سيخوض بها مباراتي تركيا والنمسا الوديتين، خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

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ضمت قائمة ألمانيا كل من ..

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن ، أوليفر باومان، كيفين تراب، يانيس بلاسفيتش .

خط الدفاع: روبن جوسنس، بنجامين هينريش ، ماتس هوميلز، أنطونيو روديجر، نيكلاس سوله ، جوناثان تاه ، مالك تياو .

خط الوسط: روبرت أندريتش ، جوليان براندت ، كريس فوريتش ، ليون جوريتسكا ، باسكال جروس، إيلكاي جوندوجان ، كاي هافيرتز ، يوناس هوفمان ، جوشوا كيميش ، فيليكس نميكا، ليروي ساني ، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: مارفين دوكش ، نيكلاس فيلكروج ، سيرجي جنابري ، توماس مولر .

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الألماني نظيره منتخب تركيا يوم 18 نوفمبر الجاري، ثم يلتقي بالمنتخب النمساوي بعدها بـ 3 أيام.