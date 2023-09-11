هانز فليك يصنع حدث تاريخي في قائمة مدربين ألمانيا

باتت إقالة هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا حدثًا تاريخيًا في تاريخ كرة القدم الألمانية بشكل عام، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الأحد، إقالة فليك من تدريبب "المانشافت" بعد أكثر من عامين فقط على توليه المنصب وتحديدا في مايو2021.

ولم يكن هانز فليك موفقًا مع الماكينات الألمانية بعد سلسلة من النتائج الكارثية التي ألحقها بالمنتخب، حيث فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 5 مباريات. وإجماليا خاض فليك مع منتخب ألمانيا 25 مباراة بكل المناسبات، فاز في 12 مباراة فقط مقابل تلقيه 6 هزائم مع تعادله في 7 مباريات.

وتعرض منتخب ألمانيا للخسارة في آخر 3 مباريات، وكانت الهزيمة 1-4 وديا ضد اليابان يوم السبت الماضي، فاصلة في قرار الإطاحة بفليك من تدريب "المانشافت".

حدث تاريخي لأول مرة في تاريخ مدربين ألمانيا

أًبح هانز فليك هو أول مدرب لمنتخب ألمانيا يتم إقالته في تاريخ الاتحاد الألماني لكرة القدم منذ 123 عامًا، وكان جميع المدربين العشرة السابقين تركوا تدريب المنتخب الألماني بإرادتهم بداية من أوتو نيرز عام 1926 وصولا إلى يواكيم لوف الذي رحل باختياره عام 2021.

وعانى المنتخب الألماني من نتائج مزرية خلال عهد هانز فليك، أبرزها الخروج المبكر من دوري الأمم الأوروبية وكأس العالم عام 2022، ثم تلقي 4 هزائم في آخر 5 مباريات ودية خاضها المنتخب خلال العام الحالي.