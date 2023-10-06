ناجلسمان يعلن قائمة ألمانيا لوديتي أمريكا والمكسيك

أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا القائمة الأساسية التي سيخوض بها وديتين أمريكا والمكسيك ضمن الأستعدادات لبطولة يورو 2024 .

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ومن المقرر أن يواجه منتخب ألمانيا منتخبي أمريكا والمكسيك يوم 14،18 من شهر أكتوبر الجاري خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ضمت قائمة ألمانيا كل من ..

حراسة المرمى: أوليفر باومان- بيرند لينو- مارك أندري تير شتيجن- كيفن تراب

خط الدفاع: روبن جوسينز- ماتس هوميلز- ديفيد راوم- أنطونيو روديجير- نيكلاس سولي- جوناثاه تاه- ماليك ثياو

خط الوسط: روبرت أندريخ- جوليان براندت- كريس فيهريش- ليون جوريتسكا- باسكال جروس- إلكاي جوندوجان- جوناس هوفمان- جوشوا كيميتش- جمال موسيالا- ليروي ساني- فلوريان فيرتز

خط الهجوم: كيفن بيهرينس- نيكلاس فولكروج- كاي هافيرتز- توماس مولر

والجدير بالذكر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أعلن في وقت سابق تعيين المدرب يوليان ناجلسمان مديرا فنيا للمنتخب المانشافت خلفا للمقال هانزي فليك.

ونجح الاتحاد الألماني في التوصل لإتفاق مع ممثلي ناجلسمان لقيادة منتخب ألمانيا، بعدما كان يربطه عقد مع بايرن ميونخ، يلزم فسخه، قبل أن يؤكد النادي البافاري أنه سيتنازل عنه من أجل “منتخب بلاده”.