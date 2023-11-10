أطفال غزة يصطفون للحصول على الطعام من المنظمات الخيرية (شاهد)

عرضت قناة “يورو نيوز” مقطع فيديو بعنوان: “أطفال غزة يصطفون للحصول على طعام من منظمات خيرية في رفح”.

الأطفال الفلسطينيين

وأظهر الفيديو وقوف العشرات من الأطفال الفلسطينيين في طوابير أمام مقرات المنظمات الخيرية للحصول على وجبات طعام ساخنة مجانية في رفح الفلسطينية.

من جانبه قال إبراهيم شلوف، أحمد المتطوعين ومعيد الطعام للأطفال: “نطبخ للناس، المكرونة، البطاطس، الفاصوليا، العدس”.

وتابع: "كما ترون عدد كبير من الناس يأتون إلى هنا ولا نستطيع إطعامهم جميعاً، الأطفال والمسنين والنساء. إنهم يأتون إلى هنا لتناول الطعام".

حصار إسرائيل لقطاع غزة

وتسعى بعض المنظمات إلى توفير ما يمكنها تقديمه للفلسطينيين الذين يعانون من الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل مع استمرار قصفها للقطاع.