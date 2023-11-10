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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الخارجية الأمريكي: طرحنا أفكارًا بشأن عدم التهجير القسرى للمدنيين بقطاع غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب فعل المزيد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدً أننا نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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وأضاف “بلينكن” أنه يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة، وطرحنا أفكارا بشأن عدم التهجير القسري للمدنيين بقطاع غزة.

عدم التهجير القسرى للمدنيين

ونوه وزير الخارجية الأمريكي، إلى أننا طرحنا أفكارًا بشأن عدم التهجير القسرى للمدنيين بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ بلاده تؤمن بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، والوصول إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة، لافتا إلى أهمية حماية أرواح المدنيين في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وزارة الصحة الفلسطينية

إلى ذلك، صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنّ الوضع في مستشفى القدس وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، بعد توقف المولد الرئيسي للمستشفى بسبب نفاد الوقود، لافتا إلى محاولات استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في المستشفى. 

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