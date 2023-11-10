35 يومًا من الحرب.. غزة تنزح جنوبًا وتنتظر سريان الهدنة

مع دخول الحرب في غزة يومها الـ35، تتواصل أعداد من الفلسطينيين رحلة نزوحها من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، في ظل استمرار القصف الجوي وتقسيم القوات الإسرائيلية للقطاع، بعد تطويق شماله.

وحذرت الأمم المتحدة من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى عدد غير متوقع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأربعاء، إن نحو 15 ألف شخص نزحوا يوم الثلاثاء، مقارنة بـ5 آلاف يوم الإثنين وألفين يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن "الجيش سمح من جديد التنقل جنوبا عن طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة (10:00) صباحا والساعة الثانية (14:00)ظهرا، وذلك لفسح المجال أمام المدنيين الفلسطينيين مغادرة شمالي القطاع الذي يشهد قصفا عنيفا".

ويقول معظم النازحين، من شمال القطاع إلى جنوبه، في شهاداتهم، إنه ومع توغل القوات البرية الإسرائيلية في شمال القطاع، فإنه لم يعد هناك مأكل ولا مشرب هناك، وأن المعاناة صارت لا تحتمل لمن يريد البقاء في الشمال.

غير أن رحلة النزوح إلى جنوب قطاع غزة، لا تقل خطورة عن البقاء في شماله، وفق شهادات النازحين أيضا، فمعظم هؤلاء يصفون شعورهم بالخوف الشديد خلال الرحلة الطويلة، التي قطعوها سيرا على الأقدام، وهم يحملون الراية البيضاء.

لا مكان آمن في غزة

ورغم إعلان إسرائيل عن ممر آمن وخصوصا على الطريق الواصل بين شطري القطاع، إلا أن الأرقام الرسمية للقتلى أكدت أن لا مكان آمنا في القطاع.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن الإحصائيات تشير إلى أن 46% من ضحايا العدوان الإسرائيلي تركزت في جنوب قطاع غزة، وما زال الاحتلال يخادع العالم، ويزعم أنها «مناطق آمنة».

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال يروج سلسلة من الأكاذيب والافتراءات يقدمها لكل من تبنى موقفه، ويبرر لنفسه الاستهدافات التي تطال المدنيين، مشددا على أن الممرات التي تدعي إسرائيل أنها آمنة أصبحت مصائد للموت، ووصل الاستهداف إلى عربات اللجنة الدولية للصليب الأحمر أول أمس.

وأوضح أن مئات الضحايا تنتشر على الأرض في هذه الممرات، مدللا على حديثه بالقول إن الاحتلال الاسرائيلي خلال 34 يوم دمر 51 سيارة إسعاف، مما يعني أنه شلَّ منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كامل، والتي وباتت لا تقوى على الاستجابة لنداءات الاستجابة مما يضطر المواطنين أن يأتوا بالضحايا إلى المستشفيات.

هدنة لـ4 ساعات يوميًا

أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستبدأ من اليوم الخميس تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

ووصف البيت الأبيض ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

إلى هذا، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات".

في المقابل، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن المختطفين.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب في قطاع غزة ستستمر. مضيفا عبر منصة إكس "لا وقف لإطلاق النار في غزة بدون الإفراج عن المحتجزين".

وأشار إلى أن إسرائيل تسمح بممرات آمنة من شمال القطاع إلى جنوبه مر عبرها نحو 50 ألفا بالأمس فقط.

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