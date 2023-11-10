ملابسات القبض على متهمة هاربة من تنفيذ أكثر من 100 حكم قضائي بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صاحبة مجموعة سيارات نقل هاربة تنفيذ 140 حكما قضائيا في الجيزة بمركز الصف في قضايا محاجر.

وتم القبض على المتهمة الهاربة من خلال كمين بقيادة رئيس مباحث الصف الصادر بحقحها أحكام قضائية وكفالات مالية.

وتم ضبط المتهمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها في الاتهامات المنسوبة إليها.

وفي السابق كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية تسببت في إنهاء حياة مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وبالإنتقال وسؤال نجل المجنى عليه إتهم "مزارع ونجله" بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لخلافات الجيرة بينهما .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان والسلاحين المستخدمين "2 بندقية آلية" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وكانت النيابة العامة بأسيوط، استعجلت تقرير الطب الشرعي لعاطل ونجله، لاتهامهما بإنهاء حياة مزارع بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وبالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه اتهم "مزارع ونجله" بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بطعنات قاتلة من آلة حادة، وذلك عقب خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل شمس.م.ع 20 عاماً، ربة منزل، وأن زوجها مصطفى.م.ع 30 عاماً، وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنها بعدة أنهى زوج حياة زوجته بطعنات قاتلة من آلة حادة، عقب خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا. قاتلة أدت إلى مصرعها فى الحال.

كما أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، اليوم، بحبس مالك ورشة خراطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، كما طلبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.