أحمد سالم: مجلس إدارة الزمالك يعمل بشكل منظم في كل الملفات

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن الجهاز الإداري للفارس الأبيض يعمل بشكل منظم في كافة الملفات التي يتولى إدارتها في الفترة الحالية والتي تخص النادي.

أحمد سالم: مجلس إدارة الزمالك يعمل بشكل منظم

وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية أنه يقوم بالتنسيق مع إدارة الفارس الأبيض قبل الخروج بأي تصريح حل أي موقف يخص ملف كرة القدم في النادي مع أحمد سليمان، او مع هاني بيرزي في ملف التسويق او هاني شكري، وبالطبع أتحدث مع كابتن حسين لبيب في كل شييء تخص النادي.

أضاف أحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك أن النادي يدير الامور في الفترة الحالية بشكل منظم وهو ما كان يفتقده على مدار السنوات الأخيرة، والذي يؤدي لنجاح طبيعي.

المتحدث: قناة النادي هي المنبر

مؤكدًا أن قناة الزمالك هي المنبر الرسمي لأي قرار يخص مجلس إدارة الفارس الأبيض، وأن أي تصريحات تخرج من أي منصة أخرى هو أمر مشكوك في صحته.