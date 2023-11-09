تصنيع بروتون الماليزية في مصر بطاقة 50 ألف سيارة واستثمارات 15 مليون دولار

في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتلبيةً لاحتياجات السوق المحلي والتصدير، وتماشياً مع خطة الدولة الخاصة بتوطين صناعة السيارات، أعلنت مصانع “عز السويدي” عن تصنيع السيارة بروتون الماليزية في مصر باستثمارات تتخطى الـ 15 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 50 ألف سيارة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية و شركة مصانع عز السويدي، والتي وقعها كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ممثلاً عن الحكومة المصرية، كما قام بالتوقيع عبد الرحمن سلطان الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدي، وذلك في حضور المهندس/ هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة شركة مصانع عز السويدي، والسفير زماني بن اسماعيل سفير ماليزيا في مصر، والمهندس/ سامح علي ، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.

توطين صناعة السيارات

وقال بيان صادر عن شركة عز السويدي:"تماشيا مع سياسات الدولة الخاصة بتوطين صناعة السيارات في مصر وايمانا منا بمستقبل صناعة السيارات في ظل المناخ الاستثماري الجاذب لكبرى الشركات العالمية فنحن بصدد الاعلان عن اكبر شراكة في هذا المجال. فقد تضافرت جهود وخبرات كل من اكبر الشركات في قطاع السيارات (عز العرب) واكبر الشركات في مجال التصنيع (السويدي كابيتال) لتكوين شراكة صناعية كبرى من شأنها جذب العديد من العلامات التجارية في مجال السيارات وقطع الغيار وإعادة التصدير والبيع بالجملة. ويقوم هذا الكيان الضخم في عالم السيارات على ثلاث محاور رئيسية وهي : لا بديل عن الجودة ؛ التصدير؛ والسيارات الكهربائية".

أضاف البيان:" صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي، فتعد هذه الشراكة بمثابة خطوة هامة لدعم السوق المصري،فمصانع عز السويدي هي خطوة محورية باستثمارات تتخطى الـ 15 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية قد تصل إلى 50 ألف سيارة خلال السنوات القادمة. حيث تعمل على إنتاج سيارات الوقود التقليدية والسيارات الكهربائية للسوق المحلي وكذلك التصدير لدول أخرى والذي سيبدأ مباشرة مع بداية الإنتاج".

ويعد هذا المشروع من أكبر المشروعات في مجال صناعة السيارات في مصر، حيث ستشهد تصنيع سيارات بروتون الماليزية في مصانع عز السويدي. ووفقاً لعقد التصنيع، سيتم إنتاج السيارة في مصر بأسعار تنافسية، وذلك بهدف المساهمة في طرح سيارة للسوق المصري بأسعار مناسبة للمواطنين وكذلك التصدير لمختلف دول العالم.

جدير بالذكر، أن شركة بروتون قد بدأت كمشروع وطني للسيارات في ماليزيا، تأسس بهدف قيادة التنمية الاقتصادية في البلاد ووضع الأسس لصناعة السيارات المحلية.