الملثم وثائرون".. دار مزادات تسحب لوحتين عن صراع إسرائيل وحماس

"بعد شكاوى" سحبت دار مزادات كريستي لوحتين للفنان اللبناني أيمن بعلبكي من مزاد تنظمه في لندن هذا الأسبوع، حسب رسائل بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها "رويترز".

واعتبر الفنان القرار بأنه شكلا من أشكال "التمييز".

واللوحتان هما "الملثم"، وطولها متران وتصور شخصا يتشح بما يشبه الكوفية، واللوحة الثانية ل"مجهول"، وهي جزء من سلسلة أبدعها بعلبكي عن المحتجين في أنحاء العالم العربي، وتصور شخصا يضع قناعا واقيا من الغاز وعصابة رأس حمراء اللون مكتوب عليها كلمة "ثائرون" بالعربية.

العملان رفعا من الموقع الإلكتروني لمزاد كريستي للفن الحديث والمعاصر في الشرق الأوسط، بينما وما زالت لوحة ثالثة لبعلبكي، تصور أعلاما حمراء تحترق فيما يبدو، معروضة في المزاد.

وأوضح متحدث باسم دار كريستي، أن "القرارات المتعلقة بالمبيعات تبقى سرية بين كريستي والمشاركين في المزاد.