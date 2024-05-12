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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

آنسات طائرة الأهلي بطلات الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

توج فريق آنسات النادي الأهلي لكرة الطائرة 19 سنة ببطولة الجمهورية، بعد الفوز على حساب فريق دلفي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين  ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

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شباب طائرة الأهلي أبطال دوري الجمهورية

‏‎استضافت صالة المقاولون العرب المباراة التي تفوقت خلالها لاعبات الأهلي بفضل الاستقبال والإرسال والإعداد وحائط الصد والضربات الساحقة، ليحقق  الفريق فوزًا مستحقًّا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

‏‎وأثنى الجهاز الفني على أداء اللاعبات في اللقاء بعد تقديم أداء جيد، وحسم المباراة بأقل مجهود مما ساهم في التتويج باللقب

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