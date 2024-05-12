آنسات طائرة الأهلي بطلات الجمهورية

توج فريق آنسات النادي الأهلي لكرة الطائرة 19 سنة ببطولة الجمهورية، بعد الفوز على حساب فريق دلفي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

‏‎استضافت صالة المقاولون العرب المباراة التي تفوقت خلالها لاعبات الأهلي بفضل الاستقبال والإرسال والإعداد وحائط الصد والضربات الساحقة، ليحقق الفريق فوزًا مستحقًّا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

‏‎وأثنى الجهاز الفني على أداء اللاعبات في اللقاء بعد تقديم أداء جيد، وحسم المباراة بأقل مجهود مما ساهم في التتويج باللقب