روشتة نصائح للتعامل مع جلسات العلاج النفسي

العلاج النفسي دائماً ما يساعد الإنسان على الاستمرار فى مواجهة ضغوطات الحياة اليومية سواء الوظيفية أوالعائلية أو الخاصة، فـ إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تقبل والتعاون مع جلسات العلاج النفسي:

1. كن مستعدًا عقليًا: قم بتهيئة نفسك للجلسة العلاجية عن طريق أن تكون مستعدًا عقليًا للتحدث عن مشاعرك وتحمل الانفتاح والصداقة مع العلاج النفسي.

تذكر أن الهدف من العلاج هو مساعدتك وتحسين حياتك النفسية والعاطفية.

2. بناء علاقة ثقة مع المعالج: قم ببناء علاقة جيدة وثقة مع المعالج النفسي. يجب أن تشعر بالراحة والثقة في المعالج لكي تتمكن من التعاون والتحدث بصراحة.

اطرح الأسئلة التي تهمك وتواصل بشكل فعّال لضمان تحقيق أهداف العلاج.

3. كن صادقًا مع نفسك والمعالج: قد يكون من الصعب في بعض الأحيان التحدث عن بعض الأمور الحساسة والصعبة. ومع ذلك، فمن المهم أن تكون صادقًا مع نفسك ومع المعالج حول مشاعرك وتجاربك.

قم بمشاركة مخاوفك وأحلامك وأهدافك، ولا تخف أن تعبّر عن مشاعرك بكل صدق.

استعد للتغيير: قد يطلب المعالج منك التفكير في أفكار وسلوكيات جديدة وتحدي المعتقدات السلبية. كن مستعدًا للاستماع والتفكير في هذه التحديات والتحرك نحو التغيير والنمو الشخصي.

5. حافظ على انفتاح العقل: قد يقترح المعالج أفكارًا وتقنياتٍ جديدة للتعامل مع المشكلات النفسية. حافظ على انفتاح العقل وكن مستعدًا لاستكشاف هذه الأفكار وتجربتها. فالتغيير قد يحدث عندما تكون مستعدًا لتجربة أشياء جديدة.

6. استثمر في العمل الذاتي: لا تتوقف الجلسات العلاجية عند الاجتماع مع المعالج. استثمر في العمل الذاتي خارج الجلسات من خلال قراءة الكتب ذات الصلة، وممارسة التمارين الموصى بها، والمشاركة في أنشطة تعزز الصحة النفسية.

قد يساعد ذلك في تعزيز تأثير العلاج وتعزيز التقدم الذي تحققه.

7. لا تستسلم: قد تواجه تحديات و مراحل صعبة أثناء جلسات العلاج النفسي، ولكن لا تستسلم. العمل النفسي يحتاج إلى وقت وجهد، وقد يكون هناك تقدم تدريجي. استمر في المثابرة و الالتزام بالعلاج و تذكر أنك تعمل نحو تحسين حياتك النفسية و العاطفية.