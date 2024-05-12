الأحد 12 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شباب طائرة الأهلي أبطال دوري الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

توج فريق شباب 15 سنة لكرة الطائرة بالنادي الأهلي ، ببطولة الجمهورية، بعد الفوز على الطيران بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام منافسات البطولة.

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السبت .. الأهلي في ضيافة الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وشهدت أداءً قويًّا ومميزًا من اللاعبين، ليتوج الفريق ببطولة الجمهورية بعد الفوز على الطيران.

تفوق الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-16، وواصل الفريق أداءه القوي ويحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-19، وفاز الطيران في الشوط الثالث بنتيجة 25-23، قبل أن يحسم «شباب طائرة الأهلي» الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-21.

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