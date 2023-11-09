بعد الخسارة أمام برشلونة .. مصير الأهلي في مونديال اليد

تعرض الأهلي للخسارة أمام نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 37 - 26 ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ، في الجولة الأخيرة من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية المقامة فعالياتها في السعودية.



وتصدر فريق برشلونة الإسباني المجموعة ليحسم تأهله إلى نصف نهائي المنافسات ، بينما يخوض الأهلي مواجهات الملحق من البطولة للمنافسة على المركز الترتيبية من الخامس وحتى الثامن.

ويخوض الأهلي البطولة بقائمة تضم كل من ..

"عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، عبد الرحمن حميد، إبراهيم المصري، محمد مجدي، نبيل شريف، أحمد خيري، سيف هاني "فوكس"، أحمد راضي، محسن رمضان، محمد لاشين، ياسر سيف، أحمد عادل، عمر خالد "كاستيلو".

وعمر سامي، أحمد هشام "سيسا"، عبد العزيز إيهاب "زيزو"، محمود عبد العزيز "جدو"، إسلام راضي، عبدالرحمن فيصل، عمر خالد حسانين.



كانت المملكة العربية السعودية، قد نجحت في استضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في الفترة من السابع حتى الثاني عشر من نوفمبر الحالي، بمشاركة 12 ناديًا من 10 دول، بعد أن تم تقسيمهم على 4 مجموعات.