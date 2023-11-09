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الخميس 09 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة

بوابة الوفد الإلكترونية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لملاقاة  الجونة يوم السبت القادم في إطار ‏منافسات بطولة الدوري.‏
 

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مشوار ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية قبل مواجهة الطلائع في الجولة 11

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة ‏الجونة المرتقبة.‏

وأدت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، بينما انتظمت مجموعة ثانية في تدريبات بدنية قوية تحت إشراف أندرياس إندويا ‏مخطط الأحمال، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة من الفقرات الفنية على هامش المران.‏
كان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ملعب ‏المقاولون العرب.

تصريحات كولر بعد فوز الأهلي على سيراميكا ..

على صعيد متصل ، أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رضاه بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي حقق الفوز على منافس قوي ومميز، خاصة ما قدمه الفريق في شوط المباراة الأول.

واستكمل: «بعد إحرازنا هدف التقدم بدأ اللاعبون يتراجعون قليلًا عن تنفيذ الضغط المطلوب لشعورهم بأن الأفضلية لنا، ولكن مع قوة المنافس وبعد إحرازه هدف التعادل عاد اللاعبون لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز». 
وأضاف خلال تصريحاته : «لاعبو الأهلي يمتلكون إمكانات كبيرة وخبرات مميزة كانت وراء تحقيق المكسب». 

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