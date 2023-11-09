ماذا بعد ؟!

الخميس 09/نوفمبر/2023 - 08:37 م 11/9/2023 8:37:55 PM

لا أحد ينسى الصدمة التى تعرض لها الوسط الرياضى المصرى والجماهير الغفيرة العاشقة للساحرة المستديرة عقب حصول مصر على صفر من أصوات أعضاء المكتب التنفيذى للفيفا، عقب تقديم الملف المصرى فى ٢٠٠٤، لاستضافة كأس العالم فى ٢٠١٠، الأمر الذى انتهى بفوز جنوب افريقيا.

منذ ذلك الوقت أصبح السؤال متى تستضيف مصر كأس العالم لكرة القدم ؟!، خاصة فى السنوات الماضية استطاعت العديد من الدول العربية مثل قطر أن تحصل على استضافة مونديال ٢٠٢٢، وكذلك فوز السعودية لتنظيم كأس العالم ٢٠٣٤، أيضا مشاركة المغرب اسبانيا والبرتغال فى تنظيم كأس العالم ٢٠٣٠.

مما لاشك فيه أن الدولة المصرية تحت رعاية القيادة السياسية وبالأخص فى عهد الجمهورية الجديدة، قادرة على استضافة كأس العالم، بل إبهار العالم أجمع بحسن الاستضافة والتنظيم والإمكايات اللوجستية وعوامل الجذب من مناطق سياحية وتراثية وأثرية ومدن ساحلية وفنادق ومواصلات، إلى جانب منشآت رياضية على أعلى مستوى تضاهى المدن والمنشآت العالمية.

وفقاً للشروط الأخيرة المعلنة من قبل الفيفا لاستضافة كأس العالم، الملاعب لا تقل عن 14 ملعباً، ولا تزيد على 20، و أن يتسع ملعب مباراتى الافتتاح والختام 80 ألف متفرج، وملاعب مباريات دور نصف النهائى 60 ألف متفرج، 48 مقراً للتدريبات ومثلها لإقامة الفرق، كل هذه الشروط متوفرة فى مصر، فلماذا لم تستضف مصر كأس العالم لكرة القدم ؟!.

استضافة مصر لكأس العالم فى كرة القدم يساهم بشكل قوى فى تحقيق القفزة الفعالة للاقتصاد الوطنى من خلال جذب الاستثمارات العالمية وارتفاع معدل السياحة والترويج للموروثات الشعبية والثقافة والأدب والهوية والعادات والتقاليد والقيم والتاريخ العربى المصرى، لدى مشجعى كرة القدم بالعالم أجمع، فعلى سبيل المثال دولة قطر منذ استضافتها لكأس العالم وصولاً لعام ٢٠٣٠ سوف تستطيع جذب ٧ ملايين سائح سنوياً.

مصر فى مختلف الفترات الزمنية تعد مركزا دوليا وقاريا وإقليميا لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، فى ٢٠٠٩ استضافت كأس العالم تحت ٢٠ سنة لكرة القدم، و مونديال اليد، السلاح، الرماية، الخ من مختلف الألعاب، ومع رغبة الدولة المصرية لاستضافة أولمبياد ٢٠٣٦ وفى ظل زيارة رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ الى القاهرة، وتأكيده على قدرة مصر فى تحقيق ذلك، لم ينقص مصر فى تاريخ استضافتها للبطولات العالمية سوى بطولة كأس العالم لكرة القدم.

لكن حتى يتحقق الحلم ويصبح حقيقة ونمسح الصورة الذهنية السيئة المتعلقة بصفر المونديال يجب أن يتخذ المعنيون على إدارة كرة القدم المصرية خطوات حقيقية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى تحقيق تناغم بين وزارات الدولة لإدارة الملف باحترافية شديدة وتقديمه بشكل يجذب العالم والمكتب التنفيذى للفيفا من أجل التصويت لصالح مصر.

ويبقى السؤال: متى تستضيف مصر مونديال كرة القدم؟!