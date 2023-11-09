خبير في النزاعات الدولية يكشف سبب رفض السيسي تهجير الفلسطينيين لسيناء

قال هيثم بسام، خبير التحكيم في النزاعات الدولية والمحامي بالنقض، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مخابرات من الطراز الأول، ويحمل مسؤولية دولة ذات حدود ملتهبة في كافة الاتجاهات، مشيرًا إلى أن هناك بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأخوة العرب بسبب تعاملهم مع القضية الفلسطينية من أجل بث الفرقة بين الأشقاء العرب.

ولفت "بسام"، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الشعب المصري والفدائيين المصريين قاوموا الاحتلال الإنجليزي من خلال ضرب القوات الإنجليزية، ولم تقم باختطاف المدنيين الإنجليزيين، مشيرًا إلى أن حماس ضربت مدنيين إسرائيليين، وبذلك ساوت نفسها بما تفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أعطى الاحتلال مبررًا فيما يقوم به من اعتداء على قطاع غزة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، لأن هذا يساهم في تحقيق رغبة الكيان الصهيوني في إفراغ قطاع غزة من الشعب الفلسطيني، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية بلا رجعة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول توجيه كل المتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام الكثير بأن تل أبيب في حالة حرب، وهذا ليس صحيحًا، لأن حالة الحرب لا تحدث إلا حال حدوث صراع عسكري بين قوى عسكرية، أما إذ قامت قوى عسكرية بمواجهة مدنيين بالذبح والقتل والاغتصاب فهذا ليس حربًا، ولكنه اعتداء يجب التصدي له بكل السبل.