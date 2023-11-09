"احميها من الختان" حملة جديدة من اللجنة الوطنية برعاية القومي للطفولة والأمومة

اطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حملة جديدة في سلسلة حملات طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية ، تبدأ من ٧ حتى ٩ نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وتركز هذه الحملة على قضية محددة من القضايا المتعلقة بختان الإناث وهي قضية مناهضة تطبيب الختان و إزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة.

وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو كل من طلب أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ فترة عن تراجع نسب ختان الإناث في مصر بسبب زيادة الوعي وفهم الناس إن الختان جريمة لا ليها علاقة بالدين ولا بالطب في البنات من سن 15 لسن 17 إنخفضت نسبة الختان إلى 36.8% سنة 2021.