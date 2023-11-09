الأردن يدعو لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

دعا رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الأمير راشد الحسن، اليوم الخميس، المنظمات العاملة في غزة بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية في القطاع المحاصر الذي يئن تحت عدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من شهر.

وقال الأمير راشد - خلال كلمة له في مؤتمر في باريس لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة - : "إن 500 شاحنة كانت تدخل القطاع يوميا قبل هذه الأزمة لكن الآن أقل من ربع احتياجاته"..مطالبا بزيادة عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات وتدخل يوميا إلى القطاع الساحلي مع ضمان إيصالها لمن يحتاجونها في الميدان.

وتابع الأمير راشد :"يجب على كل المنظمات بما فيها أونروا تحديد الاحتياجات في غزة والتنسيق مع المجتمع الدولي"..داعيا إلى توفير الوقود للشاحنات التي تعمل على نقل المساعدات إلى داخل القطاع.

وقال رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية : "إننا لا نقبل الوضع الإنساني الحالي في فلسطين".. مضيفا : "إن الشعب الفلسطيني مثل كل شعوب العالم لديهم الحق بالعيش بكرامة وسلامة وحق بالمستقبل الآمن الذي يجسد بسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين وهذا مسؤولية علينا لإيقاف معاناتهم".

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