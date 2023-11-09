فؤاد عودة لـ"الوفد": مستشفى عائم في الطريق إلى غزة واستقبال الجرحى بإيطاليا

أعلن البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، ونقيب الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا ومحاضر في عديد من الجامعات الإيطالية، استجابة الحكومة الإيطالية لما طالبت به "أمسي وكوماي و اميم"، بمساعدة جرحى ومصابي الشعب الفلسطيني في غزة وإستقبالهم في المستشفيات بإيطاليا.

إرسال سفينة مستشفى فولكانو إلى غزة

وشكر “عودة”، في تصريحات خاصة للوفد، الحكومة الإيطالية على تضامنها مع الشعب الفلسطيني وإرسال سفينة مستشفى فولكانو إلى غزة واستعدادها لعلاج الجرحى في إيطاليا.

وكشف “فؤاد عودة”، عن قرار وزير الدفاع غيدو كروسيتو الذي أعلن قائلًا: “نحن أول من نفذ عملية إنسانية في تلك المنطقة ونأمل أن تحذو حذونا الدول الأخرى، كما سيتم إرسال مستشفى ميداني قريبا”.

الوضع الصحي والإنساني المأساوي في غزة

وكشف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، عن الوضع الصحي والإنساني المأساوي في غزة، قائلًا: “ كل شيء مفقود وأكثر من 18 مستشفى و44 مركز رعاية واقف عن العمل بسبب نقص كل شيء: الوقود والأدوات الجراحية والإضاءة والأدوية وعدد كاف من الأطباء والممرضين، والكوادر الصحية تغطي 25% فقط من إجمالي ما يحتاجون المستشفيات كأطباء وعاملين في مجال الصحة، 50 ألف امرأة حامل دون مساعدة، هناك نقص في مياه الشرب وبدأ الناس في شرب المياه المالحة من البحر، وهناك أيضًا نقص في الغذاء لمتخصصي الرعاية الصحية، كما أن الأمراض المعدية والجهاز الهضمي والأمراض الجلدية والجرب آخذة في الارتفاع”.

وتابع: “المستشفيات تجمع المصابين فقط وتعجز عن علاج المصابين ويختار الأطباء من بين الحالات الأكثر خطورة لتجنب وفاتهم، هناك نقص في الأدوية للمرضى المزمنين حتى لغسيل الكلى”.

ممرات صحية عاجلة لغزة

واستكمل، نحن بحاجة إلى ممرات صحية عاجلة لغزة وأيضا لعلاج الجرحى في المستشفيات في أوروبا (جراحة الأطفال، جراحة العظام والكسور، جراحة الأعصاب، جراحة القلب، الجراحة التجميلية، جراحة الصدر وأمراض النساء وطب الأطفال) كما سبق أن أكد الوزير تاجاني على جاهزية إيطاليا لذلك.

وقامت نقابة الأطباء، والحركة الدولية المتحدين للوحدة و جالية العالم العربي في إيطاليا (Co-mai) و الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية (UMEM) ، بشكر الحكومة الإيطالية وكلًا من الوزير كروسيتو والوزير تاجاني على تضامنهم مع السكان الفلسطينيين في غزة واستجابتهم بطريقة ملموسة لنداءنا الذي أطلقناه على الفور بالتعاون مع الأطباء الفلسطينيين المحليين والمهنيين الصحيين.

هذا ويواصل الرئيس الوطني أمسي و اميم و كوماي، البروفيسور فؤاد عودة وعضو لجنة الصحة العالمية Fnomceo، تقديم ونشر ندائنا المشترك مع دعاة الحركة الدولية المشتركة بين الثقافات والمهنية متحدين للوحدة والجمعيات والمجتمعات الأعضاء في 120 دولة، لإغاثة ودعم شعب غزة المحاصر من قبل الإحتلال الإسرائيلي الغاشم.

مجازر في قطاع غزة

ويستمر البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، ونقيب الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا ومحاضر في عديد من الجامعات الإيطالية، في إدانته لما يحدث من مجازر في قطاع غزة بدولة فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.





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