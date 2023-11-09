الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

10812 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع محصلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي لـ10 آلاف و812 شخصًا.

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تسليم إمدادات طبية وأدوية لمستشفى الشفاء في غزة

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مجازر الاحتلال مستمرة في غزة .. تفاصيل "مرعبة وصادمة"

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن من بين الشهداء 4412 طفلًا و2918 سيدة و667 مُسنًا، فيما وصل عدد الجرحى لـ26 ألفًا و905 جرحى.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن عدد الشهداء بين الأطباء والطواقم الصحية وصل لـ195 كادرًا، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 45 سيارة إسعاف و120 مؤسسة صحية، وأخرج 19 مستشفى عند الخدمة تمامًا. 

 

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