مركز الملك سلمان للإغاثة: "نعمل على توفير المستلزمات الغذائية لسكان غزة" (شاهد)

أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الجسر الجوي الذي تسيره السعودية سوف يستمر خلال الأيام المقبلة، مشددًّا على أن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات للفلسطينيين.

أضاف خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن تقديم المساعدات الصحية الأساسية لدعم مستشفيات قطاع غزة أولوية بالنسبة لهم، مستطردًا: "نعمل على توفير المستلزمات الغذائية لسكان قطاع غزة".

مجازر الاحتلال مستمرة في غزة.. تفاصيل "مرعبة وصادمة":





يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ34 عدوانه على قطاع غزة، إذ وارتفع عدد الضحايا جراء المجازر اليومية إلى 10569 شهيدًا.

كان من بين الشهداء 4324 طفلًا و2823 سيدة و649 مسنًّا وإصابة 26475 آخرين، مع انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية.

يعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف، وانعدام مقومات الحياة واضطرار الناس للوقوف على طوابير الانتظار لقاء الحصول على قليل من الماء والطعام.

يتحمل سكان القطاع المحاصر ويلات الحرب، ويحاول سكان الشمال منهم النزوح نحو الجنوب الأكثر أمانًا على الرغم من استهدافه بضربات إسرائيلية لكنها أقل كثافة، إذْ يلجأ معظم النازحين إلى مرافق الأمم المتحدة والمستشفيات والمباني العامة الأخرى، وكلها مناطق محاطة بالخطر.

أرقام مرعبة وصادمة:

قالت الأمم المتحدة: “إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 15 لترًا للشرب والطهي والنظافة يوميًا لكل مواطن في القطاع المحاصر والمعرض للقصف يوميًا من قبل طائرات الاحتلال”، فبحسب مجلة "ذي إيكونوميست" تبلغ الحصة اليومية النموذجية الآن في غزة 3 لترات فقط، معظمها "آسنة" تأتي من الآبار الزراعية.

أصبح الاستحمام رفاهية لا يمكن تصورها بالنسبة للكثير من سكان غزة، كما أصبح الجفاف شكوى شائعة، إذ يقول عاملون في مجال الصحة: “إن هناك آلاف حالات الإسهال الناجمة عن سوء الصرف الصحي”.