كشف ملابسات سرقة أجزاء من السور الحديدي لمحور صفط اللبن

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنًا قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدي لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

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بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملان خردة – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفابإرتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه.. أمكن ضبط الأخير، وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.