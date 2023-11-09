خبير استراتيجي: قصف غزة همجي وغير مبرر (شاهد)

قال اللواء سيد الجابري خبير استراتيجي، إنّ ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب كاملة إذ تضرر الأطفال والنساء والمستشفيات التي تمت مهاجمتها بالإضافة إلى المساجد والكنائس، بعدما فقد العدو توازنه في السابع من أكتوبر.



جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف “الجابري” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنّ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بـ25 ألف طن من المتفجرات منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي يمثل كمية نيران عالية ومكثفة لم تحدث في تاريخ الحروب المدنية، وذلك فيما يتعلق باقتحام المدن.

وتابع: “هذه الكمية قد تعادل قنبلة هيروشيما أو ناجازاكي، مشددًا على أن قصف قطاع غزة طيلة الأيام الماضية همجي وغير مبرر حيث يعتمد على كمية نيران عالية جدا لتدمير المنشآت والأحياء".

المقاومة الفلسطينية

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن المقاومة الفلسطينية أذهلت العالم في 7 أكتوبر من الناحية العسكرية ببعض التكتيكات المبتكرة البسيطة التي أفقدت جيش الاحتلال الذي يروج له إعلاميا أنه أقوى الجيش والجيش الرابع في العالم، وكل هذه الأمور دعاية لا تستند إلى أسس صحيحة أو علمية، فقد استطاع 1200 مقاتل شل حركة فرقة غزة بالكامل رغم أنها مجهزة تكنولوجيا بشكل كامل وأسروا منهم جنود وضباط.