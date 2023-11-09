الرئيس الفرنسي: يجب على إسرائيل حماية المدنيين في حربها على غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب على إسرائيل حماية المدنيين في حربها على غزة، مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة خطير ويتدهور يوما بعد يوم، وجاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

عدم تأجيل السلام بالشرق الأوسط

وأكد “ماكرون” على التواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمل الإنساني في غزة، لافتا إلى ضرورة التعلم من أخطائنا وعدم تأجيل السلام بالشرق الأوسط.

حل الدولتين

ونوه الرئيس الفرنسي، إلى أنه يجب العمل على حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علاوة على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.