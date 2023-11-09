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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئيس الفرنسي: يجب على إسرائيل حماية المدنيين في حربها على غزة

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب على إسرائيل حماية المدنيين في حربها على غزة، مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة خطير ويتدهور يوما بعد يوم، وجاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

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عدم تأجيل السلام بالشرق الأوسط

وأكد “ماكرون” على التواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمل الإنساني في غزة، لافتا إلى ضرورة التعلم من أخطائنا وعدم تأجيل السلام بالشرق الأوسط.

حل الدولتين 

ونوه الرئيس الفرنسي، إلى أنه يجب العمل على حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علاوة على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

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