صفعة وسرقة كلب.. المؤبد لمتهم قتل مواطن بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية المتهم "ى.خ" بالسجن المؤبد عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه "م.أ".

وتعود تفاصيل الواقعة المقيدة برقم 7711 لسنة 2023 جنايات الدخيلة، بوقوع مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، وقام المجني عليه بصفع المتهم، فما كان من المتهم إلا أن أخرج سلاح أبيض سكين من ملابسه وطعن المجني عليه طعنة بالشريان الفخدي الأيمن قاصدا إزهاق روحه.

وكشفت التحقيقات، إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه وشقيقه لاتهام شقيق المجني عليه للمتهم بسرقة كلب مملوك له، وبعرض المتهم علي النيابة تولت التحقيقات وقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

وفي السابق قضت محكمة جنوب الجيزة ، علي طالب بالسجن المؤبد بتهمه هتك عرض فتاة بدون رضاها بمنطقة البدرشين في القضية رقم 21636 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 6275 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

وجاء في أمر إحالة المتهم؛ كشف عن اتهام النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهم "عبدالرحمن ع" طالب بالغ من العمر 19 عاما مقيم البدرشين، بأنه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم البدرشين في الجيزة، واقع الصغير سعاد ع بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن الواقعة صحيحة، وأن المتهم قام بمواقعة الصغيرة بغير رضاها، حيث أبصرها بمنزلها بمفردها فقام بالاعتداء عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بتمزق مقابل الساعة 6 على قرص الساعة امتد إلى العجان مع وجود تمزق بالعجان وتم إجراء غرز جراحية وإن إصابتها جائزة الحدوث من الاعتداء عليها بالكيفية والتاريخ ووفق التصوير الواردين بالتحقيقات.

كما شهدت منطقة القناطر الخيرية ، حادثا ماساويا حيث تجرد سائق وقام بألقاء جردل يحوي علي مادة كاوية “مياة نار ” علي سيدة وطفلتها .