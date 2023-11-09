الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي يصل كازاخستان في زيارة رسمية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

 وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، إلى أستانا في زيارة رسمية لكازاخستان، لبحث القضايا الدولية والإقليمية والتعاون في إطار "التكامل الأوراسي".

 

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موسكو: واشنطن تحاول توسيع نفوذها في كازاخستان عبر برامج التدريب العسكرية

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بوتين يتوجه بزيارة رسمية إلى كازاخستان

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إن بوتين ونظيره قاسم جومارت توكايف سيبحثان تنسيق المواقف الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة بما فيها الاستثمارات المتبادلة والتعاون المشترك.. مضيفا أن الرئيسين سيبحثان أيضا القضايا الدولية والإقليمية والتعاون في إطار "التكامل الأوراسي".

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين وتوكايف سيوقعان على حزمة من الاتفاقات، فيما سيصدر عنهما بيان مشترك لوسائل الإعلام.. وتابع قائلا "إن الرئيس بوتين ونظيره توكايف سيشاركان عبر الفيديو في الجلسة العامة للمنتدى الـ19 للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، في مدينة (كوستاناي) الكازاخية".

وتأتي زيارة الرئيس بوتين إلى أستانا بدعوة من نظيره الكازاخي توكايف الذي استقبل بوتين شخصيا عند سلم الطائرة.

 

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