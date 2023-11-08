موسكو: واشنطن تحاول توسيع نفوذها في كازاخستان عبر برامج التدريب العسكرية

قال ألكسندر ستيرنيك مدير الإدارة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية اليوم الأربعاء : "إن واشنطن تحاول توسيع نفوذها في كازاخستان من خلال برامج تدريب العسكريين وقوات حفظ السلام".

وأضاف الدبلوماسي الروسي ، في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) ، "أن الجانب الأمريكي يحاول توسيع نفوذه في كازاخستان من خلال برامج تدريب قوات حفظ السلام والعسكريين بشكل عام"..لافتا لى أن الحديث عن فتح مركز للناتو في كازاخستان غير صحيح إلا أن الجانب الأمريكي يحاول الترويج لنفسه بمثل هذه الإجراءات بهدف توسيع نفوذه في كازاخستان.

وأشار ستيرنيك إلى أن وجود متخصصين عسكريين أمريكيين على أراضي كازاخستان يتعارض مع معاهدة الأمن الجماعي التي تواصل الالتزام بعدم السماح بنشر وحدات عسكرية من دول ثالثة دون اتفاق مع حلفائها.

وعلى صعيد آخر .. قال الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف : "إن بلاده تسرع بشكل كامل من حجم نقل الغاز الروسي" ..حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وأضاف توكاييف : "إن نقل الغاز الروسي عبر أراضي كازاخستان إلى أوزبكستان والذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي يسهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي ويحسن مناخ الأعمال في منطقة آسيا الوسطى.