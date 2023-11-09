بيعدي الطريق.. سيارة ميكروباص تنهي حياة عجوز بأخميم

توفي عجوز بالمعاش في منتصف العقد التاسع من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج صدمته سيارة ميكروباص حال عبوره الطريق وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفي دائرة المركز.





انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "عبدالباسط . م . ع . ح" 40 سنة سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم "سليم . م . ف . غ" 84 بالمعاش ومقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق نجم عنه وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.





أفاد قائد السيارة ونجل المتوفى "حسن . س . م . ف" 38 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهه الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.