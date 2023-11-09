إحالة 26 متعديًا على الأراضي الزراعية للنيابة العامة

قامت محافظة الغربية بحملات مكبرة لحماية املاك الدولة و التعديات على الأراضى الزراعية وأسفرت جهود الحملات عن إزالة 26 حالة تعدٍ على مساحة 12 سهمًا و14 قيراطًا و2 فدان وإزالة 10 حالات مخالفات للبناء على مساحة 905 م 2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومدن المحافظة بالإضافة إلى تحويل 26 متعديًا على الأراضي الزراعية و10 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

ويتابع محافظ الغربية الحملات عن كثب عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم يأتى هذا تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات فى المهد.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد.