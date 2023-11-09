الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ظواهر جوية تتعرض لها البلاد حتى الثلاثاء المقبل

الطقس
الطقس

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد. 

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الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية (شاهد)

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انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من الغد.. مفاجآت في حالة الطقس

تكاثر للسحب المنخفضة 

وأضافت الهيئة، أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والتي يصابها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سلاسل البحر لاحمر وأقصى جنوب الصعيد "أبو سمبل ، والمجرى الملاحي لبحيرة ناصر".

رياح مثيرة للرمال 

وتابعت، هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، على أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى الثلاثاء المقبل، وشبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 37

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