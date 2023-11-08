الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ما تتأثر اليوم باستقرار الأحوال الجوية في الأنحاء كافة وارتفاعات طفيفة على مستوى قيم الحرارة التي تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بما يصل إلى 2 درجة.

وأضات “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” اليوم الأربعاء: "العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح اليوم ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار بسبب امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا وهو ما سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير دون أي سحب مؤثرة".

السواحل الشمالية والوجه البحري

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الطقس في فترة النهار سيكون ما بين حار إلى مائل للحرارة على معظم محافظات شمال البلاد بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد".

المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط

وأكدت: "المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستشهد انخفاضا تدريجيا في قيم الحرارة، والعظمى على بعض هذه المناطق ستصل إلى 27 درجة مئوية نهارا، والأجواء معتدلة تماما نهارا في معظم المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط".