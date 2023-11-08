انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من الغد.. مفاجآت في حالة الطقس

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة ولاسيما أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

الشبورة المائية

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه لازالت الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحًا التى تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى سرعان ما تنقشع، ونسيم خيف للرياح يعمل على تلطيف الأجواء.

طقس مائل للحرارة

وأوضحت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وتابعت، هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من غدًا الخميس على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى الاثنين المقبل، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتينتمتد إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 27