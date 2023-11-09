أمير عزمي مجاهد لـ الوفد: شوقي غريب وكارتيرون مرشحان لتدريب الزمالك

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة القليلة المقبلة الكشف عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد النتائج السيئة التي لازمت الفريق تحت قيادته.

جاء قرار إقالة أوسوريو، بعد الخسارة من زد بهدفين مقابل هدف واحد، وأيضًا الهزيمة من إنبي بنفس النتيجة، مما جعل هناك حالة من الغضب الجماهيري ضد المدرب الكولومبي.

وكشف أمير عزمي مجاهد في تصريحات لجريدة "الوفد"، عن وجود مفاوضات قوية مع شوقي غريب مدرب المقاولون العرب والمدرب العام للمنتخب المصري خلال تواجد حسن شحاتة على رأس القيادة الفنية للفراعنة.

وأشار إلى أن المفاوضات مع غريب بدأت منذ فترة طويلة، عندما بدأت النتائج تأخذ منعطفًا سيئًا مع أوسوريو.

وأوضح أمير عزمي مجاهد أن هناك مفاوضات أيضًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، حيث بدأ أحد أعضاء مجلس الإدارة التفاوض مع المدرب لإمكانية عودته من جديد، خاصة وأنه لديه معرفة كبيرة بالدوري المصري والقارة الإفريقية.

وشدد نجل الراحل عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، على أن السويسري كريستيان جروس، لن يكون مدربًا للزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد الفترة الحالية التفاوض مع كارتيرون ومدرب برتغالي، لم يكشف عن هويته، وشوقي غريب.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على بيراميدز بالأمس الأربعاء بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 في وقتيها الأصلي والإضافي، في المباراة التي شهدها ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل لنهائي كأس مصر ومواجهة الأهلي.