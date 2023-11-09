ممدوح عيد يفتح النار على التحكيم بعد خسارة بيراميدز امام الزمالك (شاهد)

شن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي هجوماً نارياً على التحكيم بعد خسارة فريقه امام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وودع فريق بيراميدز منافسات الكأس بعدما خسر أمام الزمالك بركلات الترجيح في المباراة التي شهدت حصول أحمد توفيق لاعب وسط الفريق على بطاقة حمراء بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني.

وقال ممدوح عيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” : " لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام... لا تحاسب ".

ممدوح عيد

وشهدت المباراة حالات إعتراض قوية من جانب فريق بيراميدز بعدما أشهر أحمد الغندور البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بسبب الإعتراضات المستمرة قبل أن يطرد احمد توفيق بسبب تدخلاته العنيفة.