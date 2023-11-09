أمير عزمي مجاهد لـ "الوفد": جروس لن يكون مدربًا للزمالك واسم برتغالي يقترب

تسود حالة من الترقب لدي جماهير نادي الزمالك لمعرفة هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد توجيه الشكر للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي رحل عن الفارس الأبيض بسبب النتائج السلبية.

وكان الزمالك قد خسر مباراتين متتاليتين بالدوري العام المصري أمام إنبي وزد بنتيجة 2/1 لكل مباراة، مما أثار غضب الجماهير البيضاء.

وشددت تقارير صحفية أن السويسري كريستيان جروس يقترب بقوة من تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وفجر أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد في تصريحات خاصة لجريدة "الوفد"، عن السويسري كريستيان جروس لن يكون مدربًا لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدرب العام السابق للزمالك أن هناك مفاوضات مع مدرب برتغالي من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وذلك لتولي تدريب الفريق بعد إقالة أوسوريو.

ولم يكشف أمير عزمي مجاهد عن هوية المدرب البرتغالي التي تتفاوض معه القلعة البيضاء في هذا التوقيت.

ويعد أمير عزمي مجاهد أحد المقربين من كريستيان جروس، حيث عمل معه خلال فترة تواجد العراب السويسري مع الزمالك في موسم 2018/2019، حيث نجحا سويًا في حصد لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في تحقيق الفوز على بيراميدز بالأمس الأربعاء بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.