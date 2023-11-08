حركة فتح: يجب استمرار الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة (فيديو)

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤمن أنه لايوجد رادع له بسبب الدعم اللامحدود من أمريكا وأوروبا، وهناك جهد كبير يبذل على المستوى العربي لتحويل كل المواقف لحالة ضغط حقيقي.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح خلال مداخلة من فلسطين على فضائية "القاهرة الإخبارية"،مساء اليوم الأربعاء: كل التحركات على كل الأصعدة وكل الجبهات مهمة في هذه المرحلة، وبخاصة الدور المصري الذي يصطدم بعقلية احتلالية لا تؤمن سوى بارتكاب المجازر.

لا يعقل أن تستمر حكومة الاحتلال في هذا العدوان:

وتابع المتحدث باسم حركة فتح: "لا يعقل أن تستمر حكومة الاحتلال في هذا العدوان وهذه المجازر ولا تسمع لأصوات الدول المعتدلة وصوت الأمم المتحدة، والسلطة الأكبر حاليًا لوقف هذه المجازر في يد الولايات المتحدة، ويجب أن تتركز كل القوى في الضغط على الولايات المتحدة لتوقف هذا العدوان.

ولفت المتحدث باسم حركة فتح إلى أن العالم الآن يقف على مفترق طرق، إما أن يقوم بمسؤوليته ويوقف نزيف الدم الفلسطيني الذي تخطى 10 آلاف شهيد من الشعب الفلسطيني أو يقف متفرجًا، وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس هي الممثل الوحيد للفلسطينيين في المحافل الدولية ومن ضمنها مؤتمر باريس ومؤتمر القمة العربية القادم.