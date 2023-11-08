نتنياهو يُعارض مُجددًا أي وقف لإطلاق النار في غزة

عارض رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مُجددًا أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك على خلفية أنباء عن وساطة قطرية من أجل هدنة انسانية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال نتنياهو خلال لقائه ممثلين للمستوطنين في الضفة الغربية: "أريد أن أنفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمرًا واحدًا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا، وكل ما عدا ذلك لا طائل منه".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء يوم الأربعاء إنه تم تقريبًا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أن "حماس" تحتجز أكثر من 200 رهينة، اختطفتهم أثناء الهجوم على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحتى الآن تم تحرير 5 من المحتجزين لدى "حماس"، هم مجندة أعلنت إسرائيل تحريرها يوم الإثنين، و4 نساء أفرجت عنهن "حماس".

الاحتلال الإسرائيلي: "حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة"

أكد "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "رأينا اليوم انتقال نحو 50 ألفًا من سكان غزة من شمال القطاع إلى الجنوب".