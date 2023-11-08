الزمالك بكبريائه يقصي بيراميدز العنيد ويتأهل لنهائي كأس مصر

إنتهت المباراة المثيرة بين فريقي الزمالك وبيراميدز التي أقيمت علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، بتأهل الفارس الأبيض للنهائي علي حساب بيراميدز.

تفاصيل ركلات الترجيح للزمالك وبيراميدز

سجل المثلوثي أول ركلة جزاء للزمالك في شباك الشناوي، كما سجل عبدالله السعيد الركلة الأولي لبيراميدز.

الركلة الثانية أضاعها محمد أشرف روقا، بينما سجلها رمضان صبحي بنجاح.

الركلة الثالثة سجلها عبدالله جمعة بنجاح في مرمي أحمد الشناوي، كما سجل كريم حافظ في مرمي عواد.

الركلة الرابعة سجلها ناصر منسي مهاجم الزمالك بنجاح، كما أهدرها أحمد سامي بعد تصدي أكثر من رائع للحارس محمد عواد.

الركلة الخامسة أحرزها زيزو للزمالك بنجاح، بينا أهدر الأخيرة بيراميدز بعدما أضاعها مصطفي فتحي وتصدي لها عواد.

تفاصيل مباراة الزمالك وبيراميدز

حيث سجل بيراميدز هدف اللقاء الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، عن طريق لاعبه الكونغولي فيستون ماييلي.

ثم تعادل الزمالك عن طريق لاعبه نبيل عماد دونجا في الوقت الإضافي من الشوط الثاني بعد عدة هجمات تم ترجمتها لهدف أخر المباراة ليتجه الفريقان إلي الوقت الإضافي.

وفي الشوط الاضفي نجح مصطفي فتحي في تسجيل هدف بيراميبدز الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي بالمواجهة والدقيقة 92 من عمر اللقاء.

ثم سجل سامسون أكينيولا هدف التعادل في الدقيقة 101 في الوقت بدل ضائع ، وجاء الهدف من خلال تمرير يوسف أوباما ليسددها سامسون أكينيولا في شباك بيراميدز.

وجاء الهدف الثالث لفريق بيراميدز في الدقيقة محمد حمدي في الدقيقة 108، ثم تعادل ناصر منسي في الدقيقة 112..

وشهدت المباراة حصول اللاعب أحمد توفيق علي بطاقة حمراء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء ليضع فريقه في موقف صعب للغاية قبل نهاية اللقاء بـ 12 دقيقة.